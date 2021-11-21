Под Тосно иномарка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло днем 20 ноября на 642-м км трассы «М-10» в Тосненском районе Ленобласти.

Водитель BMW не справился с управлением и вылетел в кювет, автомобиль несколько раз перевернулся. Водитель от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Это не единственная смертельная авария, которая произошло в Ленобласти в минувшую субботу. Так, под Волховом лоб в лоб столкнулись фура и легковушка, три человека погибли.