В Ленобласти проходят мероприятия в честь Всемирного дня памяти жертв ДТП

Ежегодно в третье воскресенье ноября в России отмечают Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В Ленобласти на этой неделе проходят мероприятия, приуроченные к этому дню. Так, в региональных школах сотрудники ГИБДД и учителя рассказывают о правилах поведения на дорогах. Также ребята делают из бумаги журавлей как символ памяти о жертвах дорожных аварий. Оригами дарят участникам дорожного движения.

В акции ежегодно принимают участие более 7 000 человек и порядка 100 образовательных организаций региона.

Только за минувшую субботу в Ленобласти произошло два смертельных ДТП. Так, под Волховом лоб в лоб столкнулись фура и легковушка, три человека погибли. Под Тосно иномарка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась, водитель погиб.