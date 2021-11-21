В Ленобласти похолодает до минус 6 градусов

В понедельник, 22 ноября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснением погода.
Согласно сообщениям синоптиков, днем местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -2…-7°C, местами до -10°C, днем -1…-6°C. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, северо-западный 7-12 м/с, днем северо-западный, западный 4-9 м/с.
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21.11.2021 59