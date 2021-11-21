Фото: лоб в лоб столкнулись две легковушки рядом с деревней Борисово

Серьезное ДТП произошло 21 ноября рядом с деревней Борисово в Приозерском районе Ленобласти.

Фото с места ДТП опубликовали в группе «ДТП и ЧП | СПб» в «ВК». Очевидцы сообщают двух пострадавших в Ford: мужчина оказался зажат, также серьезные травмы получила женщина. Подробности уточняются.

Источник: ДТП и ЧП | СПб

В эти выходные в Ленобласти произошло несколько серьезных ДТП. Так, под Волховом лоб в лоб столкнулись фура и легковушка, три человека погибли. Под Тосно иномарка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась, водитель погиб.