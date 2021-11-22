Гостю прострелили ногу в садоводстве под Назией

По информации ivbg.ru, 21 ноября около железнодорожной станции Назия в Кировском районе полицейские задержали 49-летнего жителя Санкт-Петербурга.

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Мужчину подозревают в стрельбе из охотничьего ружья по 43-летнему знакомому, который пришел к нему в гости в садоводстве «Строитель». Произошла ссора, ныне задержанный выстрелил оппоненту в левую стопу.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Оружие не было зарегистрировано стрелком.