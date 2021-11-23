В Ленобласти и Санкт-Петербурге почти все осужденные прошли вакцинацию

Чаще всего вакцинироваться хотят заключенные, чей срок скоро закончится.
По информации пресс-службы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, почти 90% заключенных уже вакцинировались.
Особый интерес к прививке высказывают люди, которые в скором времени выходят на свободу.
Вакцинация проходит при согласии самого сидельца.
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22.11.2021 71