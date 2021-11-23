Водитель каршеринга влетел в столб в Петергофе

Виновник аварии покинул место происшествия.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, авария произошла вечером 22 ноября в Старом Петергофе. Водитель каршерингового автомобиля по неизвестной причине не справлялся с управлением и влетел в столб, поле чего покинул место ДТП.
Также автомобиль столкнулся с дорожным знаком пешеходного перехода.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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