Водитель каршеринга влетел в столб в Петергофе

Виновник аварии покинул место происшествия.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, авария произошла вечером 22 ноября в Старом Петергофе. Водитель каршерингового автомобиля по неизвестной причине не справлялся с управлением и влетел в столб, поле чего покинул место ДТП.

Также автомобиль столкнулся с дорожным знаком пешеходного перехода.

По факту произошедшего будет проведена проверка.