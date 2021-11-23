Ремонт компьютеров чиновников Ленобласти обойдется в 27 млн рублей

Правительство Ленобласти наймет системных администраторов на 2022 год. На это из бюджета выделили почти 27 млн рублей.

Объявлен электронный аукцион на сопровождение технологического имущества органов исполнительной власти Ленобласти, сообщается на сайте госзакупок.

Вам будет интересно "База знаний" о госзакупках для чиновников Ленобласти обойдется в 34 млн рублей Фонд имущества Ленинградской области ищет подрядчика, который "научил" бы чиновников региона планировать государственные госзакупки. Как сообщается на портале госзакупок, 6 декабря... 12.11.2021 235

Согласно техзаданию, подрядчик обязан будет следить за состоянием техники, чинить ее, заменять расходные материалы, а также устанавливать и подключать новое оборудование. В списке обслуживаемой техники принтеры, МФУ, факсы, сканеры, плоттеры, компьютеры. Устройства расположены в 13 зданиях правительства Ленобласти.

Контракт будет действовать весь 2022 год. Начальная цена — 26 миллионов 968 тысяч рублей. Средства выделят из областного бюджета.