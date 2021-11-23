В Петербурге задержали изобретательных мошенников, похитивших более 7 млн рублей у предпринимателя

Со счетов потерпевших злоумышленники похитили более 7 млн рублей и попытались похитить еще 3 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти во вторник, 23 ноября. Задержанными оказались трое петербуржцев в возрасте 35, 41 и 48 лет, а также 32-летняя жительница Всеволожского района.

По версии следствия, злоумышленники подбирали жертву среди петербургских предпринимателей, а затем проверяли есть ли на его счетах крупные суммы денег. Делалось это по поддельной доверенности. После подтверждения наличия денежных средств наступал следующий этап аферы.

По поддельному паспорту, изготовленному на имя потерпевшего, злоумышленники обращались к оператору сотовой связи, услугами которого он пользовался, и заявляли об утрате СИМ-карты. Оператор сотовой связи выпускал новую СИМ-карту привязанную к номеру абонента, а «утерянную» карту блокировал. В результате на некоторое время злоумышленники становились абонентами телефонного номера потерпевшего.

В это время по поддельной доверенности один из подозреваемых приходил в финансовое учреждение, клиентом которого являлся потерпевший, и по фальшивой доверенности от его имени осуществляли перевод средств на подконтрольные счета. Хитрость заключалась в том, что «липовые» счета также были открыты на имя потерпевшего по поддельным документам, и со стороны это выглядело как простой перевод денег между счетами одного клиента. Владение телефонным номером потерпевшего позволял успешно проходить проверку контрольного звонка оператора финансового учреждения.

Первую попытку реализовать мошенническую схему злоумышленники предприняли в июне этого года в отношении предпринимателя. В финансовое учреждение от имени потерпевшего пришла 32-летняя участница организованной группы. Она запросила перевод более 1 млн рублей. Однако неуверенность мошенницы и бдительность оператора не позволили похитить денежные средства.

Следующего коммерсанта злоумышленники нашли спустя месяц. В начале августа подозреваемые обратились сразу в два финансовых учреждения, в которых были открыты счета потерпевшего. В результате в одном случае попытка похитить более 1,7 миллиона рублей не удалась. Зато во втором учреждении мошенники смогли перевести на свои счета и похитить свыше 7,2 миллиона рублей.

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В итоге сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. В ходе обысков в их квартирах полицейские изъяли финансовую документацию, оттиски печатей, поддельные документы, средства связи.

41-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.