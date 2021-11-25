Микрофинансовую компанию в Ленобласти оштрафовали на 200 тысяч за излишнее давление на должника

Судебные приставы из Ленобласти привлекли к ответственности микрофинансовую организацию за нарушение закона при взыскании долгов.

Ранее в ведомство обратился мужчина с заявлением о нарушении его прав. По его словам, сотрудники микрофинансовой организации оказывали на него давление при взыскании задолженности, неоднократно присылали смс-сообщения.

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В региональном управлении ФССП посчитали, что коллекторы оказывали на должника психологическое давление. Суд согласился с их позицией и оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей.