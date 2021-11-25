Неизвестный в «трениках» и с ножом ограбил аптеку в Кудрово

В полицию 24 ноября поступило сообщение об ограблении аптеки в Кудрово Всеволожского района Ленобласти.

Правоохранители установили, что в аптеку ворвался мужчина 30-35 лет и, угрожая ножом, прошел в кассовую зону. Затем он открыл два кассовых аппарата, украл деньги и скрылся. Материальный ущерб устанавливается.

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Со слов сотрудницы аптеки, у грабителя темные волосы средней длины, ростом он примерно 170 см. Одет был в синюю толстовку с капюшоном и черные с белой полоской спортивные штаны.

Возбуждено уголовное дело.