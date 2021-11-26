Педагог из ЮАР снял видео о Выборге

Уроженец ЮАР Роберт Варти, последние пять лет живущий и работающий учителем иностранных языков в Москве, с помощью дрона снял на видео Выборг.

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Ролик размещен на канале на YouTube под названием Russia, but really («Россия, но правдиво»).

На этом канале Роберт Варти публикует различные видео о России с уникальным национальным ландшафтом. Панорама города из Ленинградской области показана с высоты и озаглавлена «Полеты над Россией: Выборг».