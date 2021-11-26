Перевернутый автомобиль в кювете очевидцы обнаружили сегодня утром, 26 ноября, по дороге от Мелегежской Горки в Тихвинском районе Ленобласти.
Очевидцы предположили, что из-за легкого гололеда водитель не справился с управлением на крутом повороте, автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся. Информации о состоянии водителя и возможных пассажирах на данный момент нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: Подслушано | Тихвин/ВКонтакте
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