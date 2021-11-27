«Слабый» урожай картофеля в этом году приведет к подорожанию «борщевого набора»

В России намечается повышение цены на, так называемый, «борщевой набор». Причиной этому станет подорожание картофеля из-за плохих урожаев.

Об этом агентству Прайм рассказала исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая.

«Этот год значительно уступает прошлому по урожайности. Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — указывает специалист.

По ее словам, осенью цена на картофель всегда падает, поскольку урожай только собран, и он поступает в магазины. Однако после завершения сбора урожая овощей начинается значительное повышение цен, которое продолжается до следующего лета. При этом, наиболее значительный рост происходит не по «экзотическим» позициям, а по тем, которые выращивают в России.