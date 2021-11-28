Нетрезвого водителя задержали в Отрадном со стрельбой

По информации ivbg.ru, 27 ноября около 22:00 полицейские попытались оставить превысившего скорость водителя во дворе дома в Колпино. Мужчина проигнорировал требование остановиться и, прибавив газ, попытался скрыться в Кировском районе.

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Пытаясь оторваться от полиции, водитель совершал опасные маневры на трассе, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан. В итоге полицейский выстрелил в воздух, а затем открыл огонь по колесам автомобиля.

Задержать нарушителя удалось в 22:05 возле дома № 1а по Ленинградскому шоссе в Отрадном. У 43-летнего водителя выявили алкогольное опьянение.