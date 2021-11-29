В Петербурге с балкона 16-го этажа прямо на прохожего упал мужчина

На улице Кораблестроителей в Приморском районе Петербурга с балкона 16-го этажа прямо на прохожего упал мужчина.

Инцидент произошел 28 ноября около 22:40. Местный житель со своим знакомым вышел подышать свежим воздухом на балкон и выпал. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.

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Прохожий испугался и получил несколько ушибов. По словам очевидцев, ссоры или криков в квартире между двумя мужчинами не было. Установлено, что погибший был трезв.