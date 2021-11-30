В поселке Кирилловское в Выборгском районе в эти выходные сгорел жилой дом. В результате пожара никто не пострадал, но, по данным местной администрации, в доме располагались пять квартир, где проживали три семьи – 10 человек, которые из-за инцидента остались без жилья. Что делать в таких обстоятельствах и на какую помощь рассчитывать от властей, рассказываем ниже.

В каком случае собственник жилья может рассчитывать на помощь?

Жители Ленобласти и Санкт-Петербурга, которые потеряли жилье в результате пожара могут рассчитывать на предоставление другого жилья или получить жилищный сертификат от местной администрации. Денежная компенсация на федеральном уровне предусмотрена только для граждан Чеченской Республики.

Частный дом

Если пожар случился в частном доме и люди не имеют к нему отношения — не было факта поджога или неосмотрительного обращения с возгорающимися предметами, то собственники вправе рассчитывать на помощь администрации 47 региона. После ликвидации возгорания пожарные оценивают объем причиненного ущерба. Правоохранители занимаются выяснением причин пожара. В случае, когда произошел умышленный поджог, компенсация ложится на плечи виновного. Если пожар возник по неосторожности поджигателя, то убытки хозяина дома взыскиваются в гражданско-правовом порядке.

Для сохранности имущества частный дом следует застраховать. При пожаре страховая компания выплатит компенсацию в соответствии с условиями договора.

Многоквартирный дом

Помощь погорельцам многоквартирного дома доступна при следующих условиях:

недвижимость пострадала из-за чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия;

пожар случился по вине ЖКХ, УК или органов власти;

пострадавший остался без жилья, потеряв единственную недвижимость, и не может позволить себе другое.

Гражданам, оказавшимся без жилья из-за пожара в ситуации, когда пойти некуда, местная администрация должна обеспечить временное убежище.

Кто может претендовать на жилищный сертификат?

Государственный жилищный сертификат (ГЖС) – это документ, дающий право на безвозмездную субсидию на приобретение квартиры для определенных категорий льготников. Его могут получить владельцы жилья, которое было утрачено в результате ЧС или стихийного бедствия, например, лесного пожара. обязательными условиями при этом являются:

наличие прописки в сгоревшем жилом помещении;

потерянная недвижимость была единственным жильем для владельца и его семья. К членам семьи в указанном случае относятся все зарегистрированные в доме/квартире люди.

Получение страховых выплат в любом размере не влияет на выдачу сертификата.

Для включения в перечень пострадавших людей на получение ГЖС гражданам нужно подать в органы исполнительной власти заявление о выдаче сертификата. Вместе с этим предоставляются документы, удостоверяющие личность заявителя и свидетельство от администрации, где зарегистрировано сгоревшее жилье, о том, что ЧС или стихийное бедствие стали причиной потери жилого помещения.

Что делать, чтобы получить помощь от органов местной власти?

Запрос акта о пожаре у пожарного инспектора. Получение справки от пожарной части, которая ликвидировала возгорание. Если вы не знаете, какая часть устранила пожар, то позвоните по телефону 101 с мобильного устройства и спросите у диспетчера, указав дату происшествия и его местоположение. В случае, когда выявлен поджог, но уголовное дело не завели, требуется отказ в возбуждении в письменной форме. Проведение независимой оценки ущерба после пожара. Сбор документов об утраченном жилье. Сюда входит свидетельство о собственности и выписка из домовой книги. Запрос на справку из ЕГРН об отсутствии другого жилья в собственности. Получение справки с места работы о доходах, которая подтверждает, что гражданин не может позволить себе приобрести другое жилье.

В городах Ленобласти весь пакет документов, указанный выше, подается в соцзащиту, в поселках и деревнях направляется в местные пункты администрации.