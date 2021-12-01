В Ленобласти автобус вылетел в кювет

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

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Источник: vk.com/kingisepp_ask

По информации сообщества СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП, автобус вылетел в кювет недалеко от Усть-Луги.

Не сообщается, как произошло ДТП. Также ничего не известно о пострадавших. Автобус на половину находится в кювете, а внутри никого нет.

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30.11.2021 88
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