В Ленобласти автобус вылетел в кювет

Информация о пострадавших не поступала.

По информации сообщества СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП, автобус вылетел в кювет недалеко от Усть-Луги.

Не сообщается, как произошло ДТП. Также ничего не известно о пострадавших. Автобус на половину находится в кювете, а внутри никого нет.