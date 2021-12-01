В Ленобласти автобус вылетел в кювет

Информация о пострадавших не поступала.
По информации сообщества СПРАШИВАЙ КИНГИСЕПП, автобус вылетел в кювет недалеко от Усть-Луги.
Не сообщается, как произошло ДТП. Также ничего не известно о пострадавших. Автобус на половину находится в кювете, а внутри никого нет.
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30.11.2021 88