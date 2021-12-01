Автобус сбил пешехода в центре Выборга

ДТП произошло сегодня утром, 1 декабря, на перекрестке бульвара Кутузова и Ленинградского шоссе в Выборге Ленобласти.

Рейсовый автобус №14 сбил пешехода. 30-летнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Это не единственное ДТП с участием автобуса, которое произошло сегодня утром. Недалеко от Усть-Луги общественный транспорт улетел в кювет.