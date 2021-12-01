В ночь на четверг в Ленобласти обещают морозы до минус 17 градусов

В четверг, 2 декабря, в Ленобласти ожидается переменная облачность.

Ночью местами ожидается небольшой снег, день пройдет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -9…-14°C, местами до -17°C, днем -6…-11°C. На дорогах гололедица. Ветер ночью западных, днем переменных направлений 2-5 м/с.

В МЧС Ленобласти предупредили, что в первые три дня декабря повышается вероятность ДТП, а также коммунальных аварий. Жителей и гостей региона просят воздержаться от выхода на воду и неокрепший лед, а также от посещения лесов.