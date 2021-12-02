Петербуржец, с которого сняли штаны в отделе полиции, отсудил у МВД 2000 рублей вместо миллиона

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Смольнинский городской суд частично удовлетворил иск петербуржца к МВД и ГУ МВД о компенсации за вынужденное нахождение в отделе полиции без штанов.

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Решением суда, полиция должна выплатить мужчине 2000 рублей за моральный вред, возместить расходы на представителя и адвоката в размере 35 000 рублей и госпошлины на 2150 рублей.

Сам мужчина требовал компенсацию за моральный вред в размере 1 миллиона рублей и издержки в размере 57 тысяч рублей.

Еще 27 января в отношении петербуржца задержали за появления в общественных местах в состоянии опьянения по ст. 20.21 КоАП РФ. В отделе полицейские вынудили его снять штаны, потому что в них был вшит шнурок, а у задержанных изымают шнурки и ремни.