В Минздраве заявили о росте материнской смертности от COVID-19 в России

Согласно статистике, в этом году количество летальных случаев среди беременных выросло втрое по сравнению с прошлым годом, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков.

Эксперт подчеркнул, что во всех случаях умершие женщины не были вакцинированы от COVID-19. Шмаков также сослался на исследования, которые показали, что прививка не приводит к каким-либо акушерским или перинатальным осложнениям. А вот у непривитых во время беременности есть риск задержки развития плода, самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов.

Напомним, в июле этого года Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса для кормящих матерей. Им посоветовали не отказываться от вскармливания из-за прививки, поскольку иммунитет может передаваться ребенку вместе с грудным молоком.