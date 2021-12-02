Ленобласть ждет снежная пятница

В пятницу, 3 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода.

Ночью местами пройдет небольшой снег, днем — снег, местами небольшой. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6…-11°С, местами -12…-17°С, днем -3…-8°С. На дорогах гололедица.

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МЧС Ленобласти сообщает, что в первые три дня декабря повышается вероятность ДТП, а также коммунальных аварий. Жителей и гостей Ленобласти просят воздержаться от выхода на воду и неокрепший лед, а также от посещения лесов.