В Волхове на 104-м году жизни скончался ветеран войны Виктор Захаров

В Ленобласти ушел из жизни участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Волхова Виктор Захаров. Он умер 1 декабря на 104-м году жизни.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Захарова.

«Глубоко скорблю об уходе из жизни Виктора Павловича Захарова – замечательного человека, ветерана, прошедшего всю войну, отдавшего долгие годы Волхову, Волховскому алюминиевому заводу. Человек-легенда, один из тех, кто составляет гордость Ленинградской области <…> Разделяю боль утраты с родными и близкими Виктора Павловича Захарова, с жителями Волховского района, всеми ленинградцами. Светлая память!», — сказал Дрозденко.

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Виктор Захаров родился в 1918 году в деревне Мурманские Ворота в многодетной семье железнодорожника. Уже на третий день войны он стал участником боевых действий. Воевал на Волховском, Воронежском, Юго-Западном и Украинском фронтах.

Удостоен 22 наград, в том числе, двух орденов Красной Звезды, ордена Славы III степени и ордена Отечественной войны II степени, двух медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией».