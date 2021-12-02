Водитель огромной фуры решил объехать пробку по встречной полосе в Петербурге — видео

Водитель большегруза включил аварийные сигналы и поехал по встречной полосе на проспекте Просвещения в Петербурге.

Видеокадрами дорожного инцидента поделился портал Мегаполис вечером, 2 декабря. Судя по кадрам, водитель грузовика решил выехать на встречную полосу, поскольку одна из полос движения, на которых он должен был двигаться, не расчистили от снега.

При этом, движение на второй полосе не было настолько затруднительным, чтобы позволить себе выезд на встречную полосу. Однако мотивы водителя пока неизвестны.

Фуровоз перепутал! Выехал на «встречку» и едет, как ни в чем ни бывало. 18:50, проспект Просвещения, между Симонова и Хошимина, — пишет очевидец.