Контракт на продолжение обновления Гостилицкого шоссе заключен

Ремонт участка шоссе от деревни Порожки через Гостилицы и до перекрестка с «Южным полукольцом» начнется весной-летом 2022 года

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и станет логическим продолжением обновления участка шоссе от КАДа до Порожек, выполненного по заказу «Ленавтодора» минувшим летом.

«Мы держим слово, данное летом на встрече с жителями Ломоносовского района. Таким образом, за два года будет отремонтирован наиболее загруженный участок шоссе от Гостилиц до КАДа», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Отметим, что всего за год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

В следующем 2022 году в Ленобласти планируется обновить порядка 300 км региональных дорог. На эти цели выделят 3 млрд рублей.