Штрафовать за транспортировку незаконную мусора в Ленобласти будут по федеральному прайсу

Такое решение приняли депутаты Ленобласти, рассмотрев проект областного закона «О внесении изменения в статью 5.13 областного закона «Об административных правонарушениях».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСорания Ленобласти, введение высоких штрафов было обусловлено тем, что установленные меры ответственности недостаточно эффективны, а несоблюдение требований в области экологического законодательства наносит непоправимый ущерб экологии и угрожает здоровью людей. Но, несмотря на благие намерения, которыми руководствовались народные избранники, данные изменения пошли в разрез с ФЗ, превысив предельные размеры административных штрафов, предусмотренных статьей 3.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В связи с чем новый законопроект устраняет несоответствие требований нормам федерального законодательства и устанавливает административную ответственность за транспортирование отходов без разрешения на перемещение отходов либо с нарушением его условий в следующих размерах:

— на граждан от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

— на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

— на юридических лиц — от девятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Проект областного закона был принят сразу в трех чтениях.

Отметим, что за последние два года в Ленобласти наблюдается положительная динамика — число несанкционированных свалок сократилось в два раза. Добиться такого результата помогла профилактика. Неравнодушные жители стали чаще обращаться в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.

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Напомним, что в январе 2021 года был принят законопроект, регулирующий отдельные вопросы обращения с отходами производства и потребления на территории региона. Его основными положениями стало введение процедуры разрешения на перемещение отходов на территории региона с применением QR-кодов, оснащение мусоровозов спутниковой навигацией.

Тогда же были внесены изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», в соответствии с которыми штрафы для нарушителей «мусорного» законодательства были увеличены в разы и составили для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 500 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1 до 1,5 миллионов рублей.