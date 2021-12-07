Главную новогоднюю ель Петербурга начнут устанавливать уже 7 декабря

В Приозерском районе Ленинградской области срубили и повезли в Санкт-Петербург будущую новогоднюю елку Дворцовой площади.

Второй год подряд главную площадь Петербурга будет украшать живое дерево – за это проголосовало большинство жителей города на сайте «Петербургского дневника». Высота будущей новогодней елки составляет 35 метров, а весит порядка 10 тонн.

Чтобы срубить елку безопасным образом, ГИБДД перекрыло движение автомобилистам по участку дороги, который примыкает к местоположению дерева.

Как передает«Петербургский дневник», эта ель могла украсить Дворцовую площадь еще в 2020 году. Еще несколько вариантов на будущее уже «спрятаны» в Ленинградской области: во Всеволожском и Выборгском районах.