В Петербурге установили главную новогоднюю ель

Ранее ivbg.ru сообщал, что минувшей ночью в Петербург доставили главную новогоднюю ель, которую привезли из Приозерского района Ленобласти.

К утру ее установка завершилась. Пока установленная ель не украшена — эти работы планируют выполнить к 20 декабря. Украшения, как и в прошлом году будут в ретро-стиле. В этом году планируется расширить композицию рядом с главной елкой.

Напомним, с 1 декабря жители Ленобласти смогут выбрать и бесплатно срубить понравившуюся елку в лесничествах региона.