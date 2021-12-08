В Петербурге установили главную новогоднюю ель

Ранее ivbg.ru сообщал, что минувшей ночью в Петербург доставили главную новогоднюю ель, которую привезли из Приозерского района Ленобласти.
К утру ее установка завершилась. Пока установленная ель не украшена — эти работы планируют выполнить к 20 декабря. Украшения, как и в прошлом году будут в ретро-стиле. В этом году планируется расширить композицию рядом с главной елкой.
Напомним, с 1 декабря жители Ленобласти смогут выбрать и бесплатно срубить понравившуюся елку в лесничествах региона.
Вам будет интересно
Сегодня, 7 декабря, глава Ленобласти, "сорвав" три шарика, дал стар традиционной акции Елка Желаний. В этом году новогоднее дерево, установленное в...
07.12.2021 153