Из-за аварии на ЗСД собралась трехкилометровая пробка

Авария с участием нескольких машин произошла на ЗСД в Петербурге утром 8 декабря. В результате на участке сформировалась большая пробка.

Авария случилась в районе набережной Макарова. Как сообщают очевидцы, что один из водителей не справился с управлением и врезался в правый барьер. Затем он стал с нуля набирать скорость и влетел в соседние машины.

Пострадавших нет. На месте работает ГИБДД.