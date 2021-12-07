Школьный автобус с детьми попал в ДТП возле Луги

По информации ivbg.ru, 7 декабря в 15:40 на повороте к деревне Рель в Лужском районе столкнулись школьный автобус «ПАЗ» с легковым автомобилем Renault Logan.

Вам будет интересно Под Лугой столкнулись легковушка и грузовик – видео Серьезное ДТП произошло 7 декабря на повороте у Пехенца в Лужском районе Ленобласти. Видео с места ДТП опубликовали в группе «Подслушано... 07.12.2021 26

По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находились 12 детей, возвращавшихся домой с уроков в деревню Рель

Легковая машина въехала в заднее колесо автобуса. В результате ДТП никто не пострадал. Детей по домам проводили педагоги.