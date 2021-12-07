Школьный автобус с детьми попал в ДТП возле Луги

По информации ivbg.ru, 7 декабря в 15:40 на повороте к деревне Рель в Лужском районе столкнулись школьный автобус «ПАЗ» с легковым автомобилем Renault Logan.
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07.12.2021 26
По предварительным данным, в момент ДТП в салоне автобуса находились 12 детей, возвращавшихся домой с уроков в деревню Рель
Легковая машина въехала в заднее колесо автобуса. В результате ДТП никто не пострадал. Детей по домам проводили педагоги.