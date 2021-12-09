Новый автобусный маршрут запустили в Кудрово

Начиная с 6 часов утра 9 декабря через только что открывшийся переезд на улицу Подвойского, соединяющий Кудрово с Петербургом, осуществляет работу маршрут №692.

Маршрут следует через железнодорожный переезд на улицу Подвойского, далее по улице Подвойского до станции метро «Улица Дыбенко» через Товарищеский проспект.

На маршрут выпущено 8 современных автобусов, работающих на природном газе, которые рассчитаны на 92 пассажира, а также оборудованы зарядками для телефонов и климат-контролем.

«Запуск маршрута через открывшийся переезд ― это ещё один элемент стабилизации и разгрузки транспортно-маршрутной сети в городе Кудрово. Маршрут построен так, чтобы автобус мог объехать пробку на выезде с Ленинградской улицы», – прокомментировал председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Отметим, что ранее Ленобласть представила проект строительства участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от ст. «Улица Дыбенко» до ст. «Кудрово» с электродепо «Правобережное».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что движение автобусов можно отследить через приложение в Волхове и Всеволожске. А биометрию начнут использовать во всех видах общественного транспорта в России к 2024 году.