Как сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве несуществующих долгов по «законам шариата». Своим жертвам они угрожали изнасилованиями и убийствами.
Одним из задержанных оказался молодой человек, зарегистрированный в Выборге. Полицейским он сообщил, что его заставили заниматься «коллекторской деятельностью», так как он сам является должником.
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08.12.2021 294