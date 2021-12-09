Фото: с задержанными в Петербурге лжечеченцами вымогал деньги и должник из Выборга

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве несуществующих долгов по «законам шариата». Своим жертвам они угрожали изнасилованиями и убийствами.

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Фото: пресс-служба полиции

Одним из задержанных оказался молодой человек, зарегистрированный в Выборге. Полицейским он сообщил, что его заставили заниматься «коллекторской деятельностью», так как он сам является должником.

вымогателей
вымогателей
вымогателей

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