Четверо с ножом отобрали телефон за 60 тысяч рублей у подростка в Никольском

По информации ivbg.ru, 10 декабря около 20:00 в полицию Тосненского района обратилась 55-летняя жительница Никольского.

Тремя часами ранее четверо напали на 16-летнего подростка у четырехэтажного дома на улице Западной. Угрожая ножом, они забрали у него белый IPhone за 60 тысяч рублей.

Трое агрессоров были одеты в темное, лица всех были скрыты под медицинскими масками. Один – в белую куртку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.