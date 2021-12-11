Четверо с ножом отобрали телефон за 60 тысяч рублей у подростка в Никольском

По информации ivbg.ru, 10 декабря около 20:00 в полицию Тосненского района обратилась 55-летняя жительница Никольского.
Тремя часами ранее четверо напали на 16-летнего подростка у четырехэтажного дома на улице Западной. Угрожая ножом, они забрали у него белый IPhone за 60 тысяч рублей.
Трое агрессоров были одеты в темное, лица всех были скрыты под медицинскими масками. Один – в белую куртку. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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