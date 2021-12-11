Остановку сердца шестилетнего мальчика в Петербурге могла вызвать врачебная ошибка

Как сообщал ivbg.ru, шестилетний мальчик умер после ввода наркоза в частной детской стоматологической клинике на улице Шаврова в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Перед лечением ребенка ввели в искусственный сон. Это делал опытный анестезиолог с многолетним стажем. Но почти сразу после этого мальчик перестал дышать. Скорая помощь прибыла оперативно. Мальчика пытались реанимировать в течение 45 минут, но безуспешно.

Как сообщают «Невские Новости», по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).