За надругательство над ребенком возле Гатчины задержан мужчина с семью судимостями

По информации ivbg.ru, утром 12 декабря задержан 50-летний житель деревни в Гатчинском районе. Ему вменяют ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
В полицию с заявлением 11 декабря обратилась 29-летняя местная жительница. По ее словам, 3 декабря мужчина надругался над ее семилетней дочерью.
Установлено, что в прошлом подозреваемый был семь раз судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уклонение от отбывания наказания.
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13.12.2021 46