Поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» не хватает волонтеров в отдаленных районах Ленобласти

Поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» не хватает добровольцев, в связи с чем организация объявила о поиске новых лиц, желающих принимать участие в поиске и спасении пропавших людей.

По словам представителя отряда Екатерины Будяковской, особо остро нехватка добровольцев ощущается в отдаленных районах Ленобласти, в частности, на приграничных с Карелией местностях.

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Основная проблема заключается в том, что на дорогу до мест поисков зачастую уходит очень много времени и за это время с человеком может случиться непоправимое. Оперативные группы реагирования уже созданы в Пикалево, Бокситогорске и Тихвине, но в других районах не хватило желающих вступить в отряд. Причиной волонтеры считают коронавирусную пандемию.