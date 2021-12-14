Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в новогодние праздники

Путин поручил правительств России удвоить спецнадбавки для медработников, которые ведут борьбу с коронавирусом в предстоящие новогодние праздники.
Напомним, что в 2021 в новогодние праздники мед- и соцработникам также выплатили надбавки в двойном размере.
В Ленобласти с января по октябрь этого года медицинским работникам, работавшим с коронавирусными больными, выплатили 1,5 млрд рублей.
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14.12.2021 92