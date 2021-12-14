Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год

Введение ограничений на транспорте под Новый год создаст много проблем, считает президент России Владимир Путин.

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода (об использовании электронных сертификатов на транспорте — ред.) — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее стало известно, что законопроект о QR-кодах в транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме. Путин заявил, что до введения QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности к этому всей системы.

Ранее Путин поручил правительству России удвоить выплаты медработникам за борьбу с COVID-19 в новогодние праздники.