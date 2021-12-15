В Петербурге что ни день, то «снежное» происшествие.

На этот раз в центре города временный переход под ремонтируемым зданием не выдержали сугробов и укрыли собой машину. Водитель пытался отъехать в сторону, но не смог из-за припаркованных авто.

В Петербурге буквально за пару дней от падения льда с крыш пострадали уже несколько человек: 33-летняя петербурженка впала в кому после падения на нее с крыши куска льда, 60-летний мужчина получил перелом позвоночника и еще две женщины.