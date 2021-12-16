Песков рассказал о планах Путина на Рождество

Автор: Анастасия Щербакова
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретит Рождество в храме.

Об этом стало известно порталу РИА Новости в четверг, 16 декабря. Так, Песком поделился, что глава государства традиционно посетит на Рождество один из храмов. Какой именно храм навестит Путин, его пресс-секретарь не уточнил.

Будет храм, — сказал журналистам Песков.
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