Песков рассказал о планах Путина на Рождество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретит Рождество в храме.

Об этом стало известно порталу РИА Новости в четверг, 16 декабря. Так, Песком поделился, что глава государства традиционно посетит на Рождество один из храмов. Какой именно храм навестит Путин, его пресс-секретарь не уточнил.

Будет храм, — сказал журналистам Песков.