В Кировском районе задержали мужчину, укравшего банковскую карту у пенсионерки

В полицию Кировского района 14 декабря обратилась 79-летняя женщина с заявлением, что обнаружила пропажу своей банковской карты.

После обращения в банк женщина выяснила, что с пропавшей карты списали денежные средства. Было возбуждено уголовное дело.

Через два дня полицейские задержали подозреваемого — 56-летнего мужчину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.