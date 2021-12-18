В Кировском районе задержали мужчину, укравшего банковскую карту у пенсионерки

В полицию Кировского района 14 декабря обратилась 79-летняя женщина с заявлением, что обнаружила пропажу своей банковской карты.
После обращения в банк женщина выяснила, что с пропавшей карты списали денежные средства. Было возбуждено уголовное дело.
Через два дня полицейские задержали подозреваемого — 56-летнего мужчину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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