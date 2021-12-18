Не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тысяч рублей в 2022 году

Россияне, имеющие банковские вклады на сумму, превышающую 1 млн рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году будет составлять более 85 тыс. рублей.

Министерство финансов России ранее напомнило, что, согласно вступившим в силу с 1 января 2021 года изменениям порядка налогообложения, подоходным налогом будут облагаться проценты с дохода по банковским вкладам, превышающего 42,5 тыс. рублей.

Теперь данная сумма будет увеличена.

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