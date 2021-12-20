Петербуржцев предупредили об усилении ветра в городе

Как следствие город накроет метель.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в понедельник 20 декабря в городе ожидается ухудшение погоды.

По данным ведомства, на новой рабочей неделе регион накроют метели.

Так, в Северной столицы ожидается местами умеренный снег, в отдельных районах – метель. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, на дорогах – гололедица.