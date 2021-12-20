Петербуржцев предупредили об усилении ветра в городе

Как следствие город накроет метель.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в понедельник 20 декабря в городе ожидается ухудшение погоды.
По данным ведомства, на новой рабочей неделе регион накроют метели.
Так, в Северной столицы ожидается местами умеренный снег, в отдельных районах – метель. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, на дорогах – гололедица.
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19.12.2021 93