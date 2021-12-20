В Ленобласти стартовал VI Форум средств массовой информации

В понедельник, 20 декабря, в Ленобласти стартовал шестой по счету Форум средств массовой информации.

В этом году форум пройдет в смешанном формате: 20 декабря – пройдет практическая пресс-конференция, а 22 декабря – панельная дискуссия и церемония награждения.

Участники форума подведут итоги прошедшего года, обсудят современные тренды в медиа, обменяются опытом работы и попробуют «заглянуть» в будущее СМИ.