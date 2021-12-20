Решение по QR-кодам в ресторанах и ТЦ Петербурга примут на этой неделе

Ровно неделя остается до 27 декабря, на которое назначено введение QR-кодов в заведениях общепита и розничной торговли Петербурга.

Ранее бизнес Петербурга попросил перенести введение QR-кодов. Не исключено, что власти могут пойти им навстречу. 23 декабря в Смольном примут окончательное решение о необходимости введения QR-кодов для доступа в бары и рестораны, а также в торгово-развлекательные центры Петербурга.

Власти Петербурга уже сдвигали сроки введения QR-кодов с 1 на 27 декабря из-за хороших темпов вакцинации.

Ранее ivbg.ru сообщал, что «омикрон» добрался до Петербурга — 17 декабря Роспотребнадзор подтвердил два случая заражения. Новый штамм выявили у двух туристов, один из которых вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а другой — из Доминиканской республики.