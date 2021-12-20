По информации ivbg.ru, 20 декабря около 16:00 на Охтинской аллее, соединяющей Мурино и Бугры во Всеволожском районе, лоб в лоб столкнулись автобус «ПАЗ» и микроавтобус марки Mercedes-Benz.

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В салоне последнего оказался зажат 28-летний водитель. Спасатели деблокировали его при помощи гидравлического инструмента и передали сотрудникам скорой помощи. Пострадавший госпитализирован.

В салоне маршрутного автобуса «ПАЗ» в момент ДТП находились 10 человек. Их осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.