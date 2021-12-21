Российского фигуриста-чемпиона госпитализировали после избиения в Москве

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, 32-летний Дмитрий Соловьев вступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после чего подвергся нападению.
Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Злоумышленники задержаны на месте.
По предварительным данным, трое агрессоров приставали к девушке в караоке. Дмитрий Соловьев вступился за нее. Агрессоры подождали его у входа в заведение и втроем избили.
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25.11.2021 1023