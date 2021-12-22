Житель Кудрово с подельником украли наркотики в Петербурге. Их хозяин напал на них с гвоздодером

По информации ivbg.ru, 21 декабря около 14:00 в полицию сообщили о драке возле семиэтажного дома на улице Большой Пороховской в Санкт-Петербурге.

Драка произошла между 37-летниим жителем Кудрово и 32-летним жителем Кронштадта с одной стороны и уроженцем Калмыкии с другой.

Двое мужчин проникли в квартиру и, угрожая ее арендатору ножом и пистолетом, отобрали у него 7000 рублей. Их холодильника они забрали полиэтиленовый пакет с наркотиками растительного происхождения.

Кода мужчины спрятали оружие и уже уходили, жертва ограбления напала на них с гвоздодером, который использовался как холодное оружие. Завязалась схватка. Все участники драки задержаны полицейским патрулем.