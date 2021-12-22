Воспитанники Сиверского ресурсного центра получили подарки на Новый Год

Собранные в ходе акции «Елка-желаний» подарки в Ресурсный центр привез губернатор Ленинградской области.

«Спасибо, что пригласили меня на праздник. Очень волновался. Я приехал к вам поздравить с Новым годом! До него осталось совсем мало времени. В этом году каждый из вас написал своё желание по подарку. Мы с Дедушкой Морозом посоветовались и постарались вам эти подарки приготовить. А пожелание у меня вам простое — здоровья, хорошо вам учиться, но главное тем, кто будет выходить во взрослую жизнь — сделать правильный выбор профессии, и чтобы по жизни все складывалось хорошо», — сказал Александр Дрозденко.

Напомним акция, организованная по инициативе комитета общественных коммуникаций региона стартовала 7 декабря. На ёлке были размещены 215 шариков с желаниями детей из Свирьстройского, Сиверского, Тихвинского и Толмачевского ресурсных центров. Подарить подарок мог любой желающий сотрудник или посетитель правительства.

Отметим, что в 2020 году Губернатор Ленобласти лично передал воспитанникам Каложицкого ресурсного центра новогодние подарки. Ребята получили то, что загадали, повесив шарики на Елку желаний. В 2019 году глава Ленобласти рассказал, что исполнил детские желания из конвертов, которые он снял с кремлевской “Елки желаний”: юная жительница Всеволожского района Милана снялась в новогоднем анонсе для “Сказаний о Сельме”, Владимир из Киришей посетил матч любимого футбольного клуба “Зенит”, девочка Даша получила кукол, а Полина — качели.